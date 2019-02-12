AK Parti seçim bürosuna molotoflu saldırı

Adana'da kar maskeli 3 kişi AK Parti seçim bürosuna molotofkokteyli atarak kayıplara karıştı.

Olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti'ye ait seçim bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parti üyeleri seçim toplantısı yaptığı sırada kar maskeli 3 kişi gelerek seçim bürosuna molotofkokteyli atıp kaçtı. Bunun üzerine partililer hemen dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Polisler molotofkokteylinin parçalarını detayla inceleme için delil poşetlerine koydu. Ardından partililerin ifadesine başvuruldu. Seçim bürosunda yaşanan olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Polis olay gerçekleştiren 3 kişinin yakalanması için çalışması başlattı.