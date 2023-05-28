AK Parti Sözcüsü Çelik: ”Sonuçlar Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtiyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Şu anda suyu bulandırma faaliyeti sadece CHP Genel Merkezi'nden yapılıyor. Ondan vazgeçerlerse zaten herhangi bir şekilde ortada bir suyu bulandırma faaliyeti kalmayacak. Türkiye güven içerisinde seçim yapmıştır, yapmaya devam ediyor. Açıklanan sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühünüz güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtiyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da seçime dair açıklamalarda bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada, ”Bütün milletimize bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye güvenli bir şekilde hiçbir sorun çıkmadan ufak tefek olaylar hariç genel olarak güvenli bir şekilde bütün dünyaya demokrasi dersi verebilecek şekilde oy kullanma işlemini tamamladı ve şimdi oy işlemine geçildi. Bir kere daha büyük milletimiz sandık yoluyla Türkiye'yi kimin yönetmesi gerektiğine karar vereceğiz. Millet iradesine gönülden bağlı olanlar millet iradesini ve demokratik ilkeleri içselleştirmiş olanlar bütün bu sürece saygı duyduğu gibi sonuca da saygı gösterecekler. Neticede Türkiye ilk defa bir ikinci tur seçimini deneyimledi. Bunu da buraya kadar başarıyla getirdi. Şimdi açıklanan sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtiyor” dedi.

“Bir bulandırma çabası içerisine giriştiklerini görüyoruz"

Konuşmasını sürdüren Çelik, ”Tabii iki kere üst üste CHP sözcüsü bir telaş içerisinde yine açıklama yaptı. Bu açıklamalarda aslında parti içinde müşahitlerine verilmesi gereken dersin birtakım unsurlarını ekranlardan paylaştı. Şimdi bir kere daha kendi ellerindeki veri bütün Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışaraktan diğer ortaya koyulan verilere dönük bir bulandırma çabası içerisine giriştiklerini görüyoruz. Tabii hiç kimse balkon konuşması yapmasın, suyu bulandırmasın diye bir ifade kullanıyor. Bütün bu CHP sözcüsünün Faik Bey'in bilmesi gereken şu. Bütün bu süreçte suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden iki belediye başkanından gelmiştir. 14 Mayıs gecesi çıkıp kazandık ve on üçüncü Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz açıklama yaptılar. Bütün resmi verileri ve diğer partilerin verilerini aşağılayarak aramızda kalsın, kazandık gibisinden son derece sorumsuz, yakışıksız millet iradesine saygısız bir biçimde bir tavır koydular. Dolayısıyla CHP sözcüsü arkadaşımızın hatırlaması gereken şey suyu bulandırma faaliyet 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden yapıldı“ sözlerine yer verdi.

“Türkiye güven içerisinde seçim yapmıştır, yapmaya devam ediyor”

CHP'ye söylenmesi gereken bir şey olduğunu ifade eden Çelik, ”Balkon konuşması yapma geleneği onlarda yok. Bizde var. Ama biz millet iradesi tecelli ettikten sonra bütün oyu, bütün iradesi ortaya çıktıktan sonra bu Cumhurbaşkanımız tarafından yıllardır her seçimde sürdürülen güçlü bir gelenek olarak devam etmektedir. Bu sefer tabii belediye, iki belediye başkanlığının açıklama yapmaması, geçen sefer suyu bulandıranların bunun yerine açıklamaların CHP sözcüsü tarafından yapılması biraz ders alındığını gösteriyor. Ama yine bir telaşla bir telaş içerisinde bütün diğer verileri yok sayarak kendi ellerindeki veriyi Türkiye'nin gerçek verisi gibi sunmaya çalışıyorlar. Güvenli bir ortamda güvenlik güçlerimizin sağladığı güven ortamı içerisinde YSK'nın güvenilir mekanizmaları içerisinde ve Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi içerisinde oylarımızı kullandık. Şimdi sandıklar açılıyor. Ekranlardan hep beraber görüyoruz. Sandık sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Milli irade tecelli etmeye başladı. Fakat biz son oy sayılıp da karar ortaya çıkana ve tablo şekillenene kadar oyumuz şudur. Aldığımız netice budur. Demeyen bunu saygıyla bekleyen bir siyasi geleneğe sahibiz Tabii kendi sandık görevlilerine geçen sefer dev seçimler öncesinde vermeleri gereken birtakım telkinleri çıkıp şimdi ekranlarda vermeyi siyaset yapmak zannediyorlar. Unutmayalım ki ne suyu bulandırmakla ilgili ne de başka bir tavır ilgili, demokratik iradeye saygısızlıkla ilgili bir yaklaşım Cumhurbaşkanımızın yanına yazılamaz. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanına yazılamaz. 14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlarla alelacele seçim sonucu açıklayanlar da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapanlar. Biz çıktı dedi ki millet iradesine saygısızlık ediyorsunuz. Çıkın da özür dileyin. Ondan sonra diyorlar ki biz bunu bir temenni olarak söyledik. Hayır, temenni başka bir şey. Bütün siyasi partiler kazanacağız diye temenni ifade ederler. Ama siz on üçüncü Cumhurbaşkanı isim vererek şu adına konuşuyoruz diyerekten bir açıklama yaptınız. Ondan sonra düzeltmediniz. Tam bir olgunlaşmamış, demokrasiden nasibini almamış, demokratik iradeden nasibini almamış bir şekilde bu tavrı ortaya koydunuz. Şimdi de çıkmışsınız yine telaş telaş içerisinde şu saatteki açıklamamızı bekleyin. Belki açıklama yapıyorsunuz, kendi verilerinizden tablonun nasıl olduğunu söylüyorsunuz. Ondan sonra da başkalarına akıl vermeye kalkıyorsunuz. 14 Mayıs günü suyu bulandırma faaliyetini siz yaptınız. Bugün bundan uzak durmanız lazım. Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Müsterih olsunlar. Türkiye güven içerisinde seçim yapmıştır, yapmaya devam ediyor ve sandıklar çıkacak. Hatırlayın Sayın Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'tan önce 14 Mayıs gecesi kimse sokağa çıkmasın. Çok büyük olaylar olacak. Herkes evinde kalsın demiş. Ama bir kere daha söylediğinin yanlış olduğu ortaya çıktı. 14 Mayıs gecesi de bütün vatandaşlarımız sokaktaydı. Ve gayet demokratik bir şekilde seçim sonucunda herkes birbirini tebrik etti. Bugün de yine bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Memleketin sahibi millettir, hiçbir parti değildir”

CHP Genel Merkezi'nin ikinci bir tansiyon üretmesine gerek olmadığını dile getiren Çelik, ”İkide bir panik havası üretmesine gerek yok. Gayet sağlıklı bir şekilde bütün verilere herkes ulaşabiliyor. Herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Bu milletimizin, demokrasimize sahip çıkma konusundaki büyük iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu büyük teveccühün daha güçlü bir şekilde devam ettiğini görmemize rağmen biz herhangi bir şekilde seçim sonucu şudur demiyoruz. Çünkü dediğim gibi son oy sayılıp da irade ortaya çıkana kadar biz bunu saygıyla bekleyeceğiz. Bugünler demokrasiye saygı günleridir. Bugünler millet iradesine saygı günleridir. Bugünlerde söylenen bütün sözler insanların ömür boyu alınlarında taşıyacağı sözlerdir. Memleketin sahibi millettir, hiçbir parti değildir. Ve sandığın başına giderek demokratik iradesini kullanan hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımız demokrasimize sahip çıkmıştır” diye konuştu.

Müsterih bir şekilde centilmence hep beraber sonuçları bekleyeceklerini aktaran Çelik, ”Şu anda suyu bulandırma faaliyeti sadece CHP Genel Merkezi'nden yapılıyor. Ondan vazgeçerlerse zaten herhangi bir şekilde ortada bir suyu bulandırma faaliyeti kalmayacak. Bütün milletimize sandık başına giderek iradesini gösteren bütün vatandaşlarımıza bir kere daha şükranlarımızı arz arz ediyoruz. Demokrasimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.