AK Parti Sözcüsü Çelik: ”Türkiye'yi kurtlar sofrasına kurban etmek istiyorlar”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefeti eleştirerek "Onlar Türkiye'yi, memleketimizi, Adana'mızı Yüreğir'imizi kurtlar sofrasına kurban etmek istiyorlar. Kurtlar sofrasına geçit vermeyeceğiz. Kardeşlik sofrasını korumaya devam edeceğiz” dedi.

Adana'da Yüreğir Belediyesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi. Programa yüzlerce mahalleli Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te katıldı. Çelik, vatandaşları selamladıktan sonra iftar öncesinde konuşma yaptı. Çelik, konuşmasında ”Onlar koltuk kavgası için, biz sizin çocuklarınız için bütün Türkiye'yi bir kardeşlik sofrası haline getirmeye çalışıyoruz. Onlarsa Türkiye'yi memleketimizi Adana'mızı Yüreğir'imizi, kurtlar sofrasına kurban etmek istiyorlar. Kurtlar sofrasına geçit vermeyeceğiz. Kardeşlik sofrasını korumaya devam edeceğiz. Çok büyük bir acı yaşadık. Büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu deprem felaketinde kaybettiğimiz kardeşlerimize, şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Gördüğünüz gibi millet olarak, devlet olarak kayıplarımızın acısını yaşasak da onların çocuklarına, ailelerine bu felaketten kurtulan kardeşlerimize sahip çıkma konusunda en yüksek iradeyi ayakta tutuyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'dan, Malatya'dan sonra bugün de Şanlıurfa'da konut teslimi ve afet konutlarının temel atma törenlerine katıldı. Ne diyoruz lider masa başında değil, iş başında belli olur” diye konuştu.

“20 yıldır sizin desteğinizle bu karanlık şebekenin karşısında bir adım geri atmadık”

Çelik, konuşmasını şöyle devam etti: ”Cumhurbaşkanımızın Adana'mıza hizmet etsin size hizmet etsin diye görevlendirdiği arkadaşlarımız burada. Hepimiz sizin emrinizdeyiz. Hepimiz sizin hizmetinizdeyiz. Karşımızda oluşturulmaya çalışan fitneyi aramıza sokulmaya çalışılan fesadı bunun hangi dış şebekeler tarafından organize edildiğini biliyoruz. Yirmi yıl önce size bu sokaklarda seslenirken karşımıza dikilenlerle mücadele etmek konusunda bir adım geri adım atmayacağımıza söz vermiştik. Yirmi yıldır sizin desteğinizle bu karanlık şebekenin karşısında bir adım geri adım atmadık. Sürekli dimdik durduk. Çünkü yanımızda siz vardınız. Biz sizin desteğiniz bizimle olduğu müddetçe bizim başaramayacağımız mücadele, yenemeyeceğimiz çerçevesi yoktur.”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olmak için bir araya geldik diyecekler”

Çelik, ”Şimdi bir kere daha bütün karşımızda olanlara sorun. Ne için bir araya geldiniz? Türkiye'ye hizmet etmek için mi? Kardeşlerimize hizmet etmek için mi? Hayır. Adana'ya hizmet etmek için mi? Hayır. Yüreğine hizmet etmek için mi? Hayır. Ne için bir araya geldiniz? diye sorun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olmak için bir araya geldik, diyecekler. Siz de onlara eminim ki şunu söyleyeceksiniz. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız. Asıl biz size karşıyız. Biz sizinle mücadele edeceğiz.” diye konuştu.