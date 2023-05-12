AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Millet Bahçesi açılışına Togg ile geldi

Yüreğir Belediyesi'nin Adana'ya kazandırdığı Doğankent Çayır Mera Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı. Açılışa yerli otomobil Togg ile gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hafta sonu yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaptı. Çelik, “14 Mayıs çok önemli bir tarih. Onun için hepimiz bu tarihi günde yerimizi alacağız. Sandığa gideceğiz. Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına diyeceğiz” dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçeye kazandırdığı Doğankent Çayır Mera Millet Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine AK Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Adayı Ömer Çelik, İl Başkanı Mehmet Ay, milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Abdullah Doğru, milletvekili adayı Kasım Pamuk, il ve ilçe teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Tören alanına yerli ve milli otomobil Togg ile gelen Ömer Çelik'i karşılayan vatandaşlar otomobile yoğun ilgi gösterdi.

Törenin açılışında konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bugüne kadar ne söz verdiyse bir bir yerine getirdiklerini söyledi. 20 bin metrekare alanda inşa edilen parkı Adana'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kocaispir, “Yeşil dokusu, dinlenme alanları, yürüyüş parkuru, halı sahası, spor kondisyon grupları ile muhteşem bir parkı ilçemize kazandırmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Parkımız, Doğankent'e, Yüreğir'e hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuşmasında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Her bir oya sahip çıkacaklarını belirten Çelik, “Allah bu karşımızdakilere fırsat vermesin. Bunların bugün böyle şirinler gibi konuştuğuna bakmayın. Birazcık strese girdikleri zaman ağızlarından neler kaçırdıklarını görüyorsunuz. Onun için bunların demokratlıklarının arkasına sakladıkları vesayet postalını iyi görün. Bu vesayet postalını Türkiye'nin başından uzaklaştırmak için çok büyük mücadele verdik. Çok büyük bedeller ödedik. Cumhurbaşkanımız bütün ömrünü bunun için feda etti. Bütün ömrünü milleti daha iyi yaşasın, daha güzel yaşasın diye bu mücadeleyle geçirdi. Bizler de onun yol arkadaşları olarak gençliğimizden beri bu yolu yürüyoruz. Şimdi 14 Mayıs çok önemli bir tarih. Onun için hepimiz bu tarihi günde yerimizi alacağız. Sandığa gideceğiz. Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Doğankent Çayır Mera Millet Bahçesi için Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür eden Ömer Çelik, vatandaşlara hitaben “Her yerde belediye başkanları var ama Yüreğir'de sizin kardeşiniz var, evladınız var” diyerek Başkan Kocaispir ile birlikte parkın açılış kurdelesini kesti.