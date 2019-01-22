AK Parti Teşkilatından kan bağışı kampanyası

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programa, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulları ile çok sayıda partili katıldı.

İlk olarak kollarını sıvayıp kan bağışında bulunan İl Başkanı Şerif Güler, sağlıklı insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için kan vermesi gerektiğini söyledi.

'Yardımseverlik kanımızda var' diyerek kan bağışına destek olmak için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Güler, "Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulamak için kan bağışımızı yaptık. Kampanyaya destek olan tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kan bağışı kampanyası gün boyu devam etti.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, İl Başkanı Şerif Güler'e plaket takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.