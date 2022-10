AK Parti'li Göksu: "Hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz"

yılını geride bırakacak bir seçim dönemi olmasına rağmen, hala 11 büyükşehir belediye başkanının, kendi şehirleriyle ilgili hiçbir projeden bahsedemedikleri için sadece acziyet deklarasyonları yayınladıklarını söyledi.

Adana'da, AK Parti'li 11 Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekilleri istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ali Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Köse, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Özcan, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Bekir Altan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İsmail Yerlikaya, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hürol Önder, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Arı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak, bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda milletin ve şehrimizin geleceğine ilişkin her şeyi doğru adımlarla ve doğru şekilde karar vererek yolumuza devam ediyoruz. 4. yılını geride bırakacak bir seçim dönemi olmasına rağmen, hala 11 büyükşehir belediye başkanı, kendi şehirleriyle ilgili hiçbir projeden bahsedemedikleri için sadece acziyet deklarasyonları yayınlıyorlar. Bunu yaparken de her cümlenin sonuna; ‘engelleniyoruz' yalanını ekliyorlar. Onlar bu yalanı söylemeye devam ettiği sürece biz de hakikatleri haykırmaya devam edeceğiz. Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalıştıkları bu haykırışlarını, gittiğimiz her kentte en doğru şekilde gerçekleri ifade edeceğiz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da, "Farklı isimlerde karşımıza çıkarlar ama söylem ve davranışlarıyla CHP zihniyetinde olduklarını asla saklayamazlar. Statüko, baskı, darbe severlik, takiye, partizanlık, milli değerlere düşmanlık, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, beceriksiz denildiğinde hep bu zihniyet akla gelir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra 11 büyükşehrimiz, maalesef bu zihniyet tarafından yönetilmeye başlamıştır. Seçimde milleti aldatmak için söyledikleri yalan vaatlerle iş başına gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, aradan 3 yıl 6 ay 17 gün geçmesine rağmen, hala ‘engelleniyoruz' bahanesinin ardından çıkma cesaretini gösterememişler ve acziyet deklarasyonları yayınlamaya devam etmektedirler” diye konuştu.