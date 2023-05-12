İhlas Haber Ajansı

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AK Partili kadın milletvekili adayını ölümle tehdit eden zanlı adliyeye sevk edildi

Seçim çalışması yaptığı sırada AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven’i “Kafanıza mermi yağacak” diye tehdit edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Seçim çalışması yaptığı sırada AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven'i “Kafanıza mermi yağacak” diye tehdit edilen zanlı adliyeye sevk edildi.


AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, dün Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde seçim çalışması yapmaya başladı. Sokaktaki vatandaşların yanına giden Yurduseven, "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" dedi. Bir erkek şahıs tarafından milletvekili adayı Yurduseven, "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak” diyerek tehdit edildi. Milletvekili adayı Yurduseven ise, “Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım” diye tepki gösterdi. Tehditten hemen sonra polis harekete geçerek zanlıyı yakaladı. Yurduseven ise savcılığa giderek zanlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan zanlı Selçuk Dağdemir sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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