AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir konuşma yapan AK Parti'li Murtaza Kılçık, metrobüs uygulamasının Adana'nın trafiğini rahatlatabileceği önerisinde bulunurken Başkan Karalar, bu öneriye sıcak bakmayarak, önceliğin metro olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanı Zeydan Karalar, katipler Zafer Koç ve Firdevs Cingözler tarafından açıldı.

Bir önceki toplantıda gündem dışı konuşmalara işinin olduğu gerekçesiyle izin vermeyen Başkan Zeydan Karalar, 7 meclis üyesine söz verdi. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, MHP'li Abdullah Kaçar ve Cemal Demirdağ, AK Partili Murtaza Kılçık ve Ozan Gülaçtı ile CHP'li Serdar Seyhan birer konuşma gerçekleştirdiler.

AK Parti Meclis Üyesi Murtaza Kılçık, “Ulaşım rahatlatabilecek alternatif yol olarak Şehir Stadı, Balcalı, Şehir Hastanesi, Çukurova aksıyla, Mithat Özsan Bulvarı'nda metrobüs uygulamasının yapılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda belediyemizin bir çalışma yapmasını istiyorum. Metrobüs ayrı bir güzergâhtır. Yol kenarından, fazla yatırım istemeden, trafiğin hızlı bir şekilde çözen bir sistemdir. Bir metro çalışması var ama, o uzun sürecek bir çalışmadır. Metro olana kadar bu aks üzerinde bir metrobüs yolu yapılarak insanların şehir hastanesine, stada ulaşımı kolay sağlanacaktır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, her yolun bir trafiğinin oluştuğunu belirterek, öncelikle metronun yapılması gerektiğini söyledi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Komisyonlardan gelen 6 madde oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.