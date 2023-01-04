AKAMDER Başkan Vekili Arslan: "Çözüm üretmek imkansız değil"

Aralık ayında yapılan 8. Olağan Genel Kurulu ile yeni yönetim kurulunu oluşturan AKAMDER, Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Orman Mühendisleri odasını ziyaret ederek birlikte yürütülecek faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden AKAMDER Başkan Vekili Hüseyin Arslan, “Zorlu bir yılı geride bıraktık, Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflerimiz ve umutlarımız yüksek. Sektörün tüm paydaşları olarak sorunlarımızın çözümünde birlikte hareket etmeliyiz. Daha da önemlisi üyelerimizin mesleki farkındalıklarını arttırmak adına seminerler ve çalıştaylar düzenlemeliyiz. Böylelikle sorun çözen değil, sorunları daha oluşmadan engelleyen bir bakış açısını sektörümüzde hakim kılabiliriz. Bu yüzden meslek odalarımızla iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Arslan, sorunları sektörün temsilcileriyle birlikte aşabileceklerini ifade ederek, “Gerek kamu gerekse yapı müteahhitlerin yaptıkları işlerde karşılaştığı sorunlar var. Bu sebeple İktidardan beklentilerimizin ivedilikle ele alınması gerekiyor. Bu konuda AKAMDER olarak kurucusu olduğumuz DAİMFED çatısı altında federasyon nezdinde çalışmalar sürmektedir. Bu hususta AKAMDER ve DAİMFED Genel Başkanımız Mustafa Karslıoğlu'nun siyaset ve bürokrasi çevrelerindeki fedakarca çalışmalarını takdir ediyoruz. Sorunlarımız olsa da çözüm üretmek imkansız değil” diye konuştu.

Meslek odalarının başkan ve yöneticileri de sektördeki nitelikli iş gücünün arttırılması ve yürütülecek mesleki eğitim faaliyetleri gibi süreçlere tam destek vereceklerini bildirdiler.