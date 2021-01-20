AKAMDER'e teşekkür belgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği'ne (AKAMDER) katkıları için teşekkür belgesi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Abdullah Sezen ile birlikte AKAMDER' e ziyarette bulundu. AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz, Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali İnan, Başkan Yardımcısı Muzaffer Umut ve Başkan Yardımcısı Şaban Burak ziyarette hazır bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “Geçmişten günümüze her yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sosyal hizmetlere bağlı destek kuruluşlarındaki gençler, rehabilitasyon merkezlerindeki insanlar, kadın sığınma merkezlerindeki kadınlar ve yuvalarda bakımda bulunan çocuklara desteklerini sürdüren AKAMDER'e teşekkür borcumuzdur. Bundan sonrada desteklerini yanımızda görmek istiyoruz. Bizlerde kurum olarak Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, müreffeh bir toplum için güçlü aileler, mutlu bireyler, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal yardım ve hizmet çalışmalarını yürüten, bu hizmetleri ihtiyaç sahiplerine hızlı ve kaliteli sunma gayretinde olacağız” dedi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Kamu müteahhitleri olarak sektör dayanışması ve sorunların çözüm noktasındaki çalışmalarımız haricinde sosyal sorumluluklarımıza büyük önem vermekteyiz. Bu manadaki gayretlerimizin ağırlığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlara desteğimiz almaktadır. Bu destek kurumlarındaki insanlarımıza yardımcı olmak bizler için birer vazifedir. Bizler lüks otellerde birbirimiz ağırlamanın dışındayız. Bunun yerine yaşlılarımız çocuklarımız gençlerimiz ve çocuklarımızlar birlikte olmaktır. Desteklerimiz sürecektir” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Özer, Karslıoğlu'na teşekkür belgesi verdi.