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AKAPDER'den Ankara'da sıkma şöleni

Ankara’da yaşayan Adanalılar, Adana Karaisalılar, Aladağlılar ve Pozantılılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (AKAPDER) tarafından düzenlenen ’Adana Usulü Sıkma Şöleni’nde bir araya geldi.

Ankara'da yaşayan Adanalılar, Adana Karaisalılar, Aladağlılar ve Pozantılılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (AKAPDER) tarafından düzenlenen 'Adana Usulü Sıkma Şöleni'nde bir araya geldi.


Özel bir okulun bahçesinde düzenlenen sıkma şölenine, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, KAVAK Genel Sekreteri Ceyda Çok, Andırınlılar Dernek Başkanı Abdurrahman Gök ile Adana, Ankara ve diğer illerden gelen Adanalılar katıldı.


Şölende bir konuşma yapan AKAPDER Başkanı Yunus Sakarya, ”Derneğimizin kuruluş amaçlarından biri, Adana kültürünü yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Adana'ya özgü buna benzer şölenlerde tekrar buluşmak üzere bütün hemşehrilerime teşekkür ederim” dedi.

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