Akay: "Adana Medya Dünyasının Antolojisi kalıcı bir eser"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Genel Sekreteri Sefa Saygıdeğer ve gazeteci yazar İsmail Çevik tarafından hazırlanan ‘Adana Medya Dünyasının Antolojisi' adlı kitabın değerli bir belge ve kalıcı bir eser olduğunu söyledi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, ÇGC Genel Sekreteri Sefa Saygıdeğer ve gazeteci yazar İsmail Çevik, Başkan Akay'ı makamında ziyaret ederek, ‘Adana Medya Dünyasının Antolojisi' kitabı hakkında bilgi verdiler.

ÇGC Başkanı Esendemir, antolojiyle Adana'da meslekleriyle tarihe tanıklık eden gazetecilerle ilgili değerli bir kaynağın oluşturulduğunu belirterek, antolojinin hazırlanma sürecindeki desteğinden dolayı Başkan Akay'a teşekkür etti. İlk kitapta yer almayan ÇGC üyelerinin yer alacağı ve daha kapsamlı olacak ikinci kitabın çalışmalarına başlandığını da sözlerine ekledi.

“Adana Medya Dünyasının Antolojisi” kitabının Adana'nın yetiştirdiği değerli gazetecilerini gelecek kuşaklara tanıtma konusunda önemli bir belge olduğunu kaydeden Başkan Akay, Seyhan Belediyesi olarak bu tarihi belgeye katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

tabın hazırlanmasına öncülük eden ÇGC'ye ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Akay, “Mesleğini toplumsal kaygılar taşıyarak onuruyla yapan tüm basın kuruluşlarını ve değerli emekçilerini de bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Sponsorluğunu Seyhan Belediyesinin üstlendiği kitapta, kuruluşundan bugüne Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin üyeleri ve görevini Adana'da yapan gazetecilerin anıları yer alıyor.