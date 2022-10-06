Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Yönetimi, Başkan Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Adnan Poyraz, Şube Sekreteri Akif Özdemir ve Şube Müdürü Mehmet Önal ile birlikte, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'ı makamında ziyaret ederek, dünyaca ünlü karikatürist Mesut Yavuz'un çizdiği Akif Akay, karikatürünü armağan etti.

Basketbol temalı karikatürünü görünce büyük bir mutluluk yaşayan Akay, “Aldığım en güzel armağan, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Seyhan Belediyesi'nin her zaman sporun dostu olduğunu ve spora büyük destek verdiğini kaydeden TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, “Sosyal belediyecilik spora verdiği destekle öne çıkar. Seyhan Belediyesi de bu desteği fazlasıyla veriyor. Başkan Yardımcısı Gökhan Üney'in, sporun her daim içerisinde olması da Seyhan Belediyesi ve bizler için bir şans. Kendisine de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Akay da, Seyhan Belediyesi olarak sporun altyapısına destek olmayı hedeflediklerini kaydederken, profesyonel kulüplere oyuncu vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.