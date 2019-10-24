Akay: "Birlikte olursak aşamayacağımız zorluk yoktur"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, tahmini bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Akay, bazı maddelerdeki muhalefetin “Hayır” oylarını uyarı olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Bu maddelerde dikkatli olmaya çalışacağız” mesajı verdi.

Seyhan Belediye Meclisinde, 2020 Mali Yılı Taslak Bütçe görüşmelerinin son birleşimi Başkan Akif Kemal Akay başkanlığında gerçekleştirildi. Son maddelerin de tek tek oylanmasıyla tahmini Gelir-Gider Bütçesi 600 milyon lira olarak kabul edildi. Tahmini bütçenin kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Akay, Seyhan'ın geleceğini şekillendirecek hizmetler için oluşturulan bütçenin kabulü nedeniyle tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

"Birbirimize destek olmalıyız"

Zor bir dönemden geçeceklerini aktaran Başkan Akay, “Bu zorlu süreci hepimiz biliyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu süre içinde birbirimize destek olursak, birbirimize yardımcı olursak bu zorlu süreci daha rahat geçiririz” dedi. Bazı maddelerin oy çokluğu ile geçtiğini anımsatan Başkan Akay şöyle konuştu;

“Oy çokluğu ile geçen maddelerde, verilen hayırlar nedeniyle daha dikkatli olmaya çalışacağız. Elbette her bir uyarının burada bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bu değerlendirmeyi yapacağımızı söyleyebilirim. Ülke olarak birlikte olduğumuz zaman aşamayacağımız bir zorluk yoktur. Bunu tarihin çeşitli dönemlerinde gördük, şimdi de görüyoruz. Hepimizin yolu açık olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.”