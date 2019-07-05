Akay, eleştirilere cevap vermedi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Meclis katipleri Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisi gündem dışı 2 üye söz aldı. MHP'li Şehmuz Uçar, Büyükşehir'de işten çıkartılanlar arasında yaklaşık 70 kişinin geri işe alındığını belirterek, ”İnşallah alın teri ile çalışan diğer arkadaşlarımızın işe dönmesini temenni ediyorum” dedi.

Eleştiri yaparken amaçların yapılan yanlışlıklardan dönmek olduğunu ifade eden Uçar, mecliste Seyhan'ın yararına olan kararların alınması olduğunu kaydetti.

Uçar Başkan Akay'a şu soruları sordu:

“Seyhan İmar AŞ. 1 Nisan ve Akif Kemal Akay'ın belediyeyi devralmadan geçen sürede toplandı mı, toplandıysa kim tarafından ve hangi yetkiyle toplanmıştır? Yönetim oluşturuldu mu? Oluşturulduysa hangi vasıfla oluşturulmuştur? Bununla ilgili bir istiyorum. Yine seçimlerden 2 ay öncesinden ve seçimlere kadar kaç kişi işe alınmıştır? Bununla ilgili bir istiyorum. 15 Nisan tarihine kadar 21 F ile kaç tane ihale yapılmıştır ve bu ihalelere hangi firmalar teklif vermiş, hangi firma ihaleleri almıştır? Bununla ilgili bir istiyoruz.”

MHP'li Şehmuz Uçar son olarak Kocavezir ve Mirzaçelebi mahallelerinin biran önce Bitpazarı sorununu çözülmesi konusundaki görüşlerini dile getirdi.

AK Partili Ali Coşkun da Adana Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarmalara değinen bir konuşma yaptı. Coşkun, aslında kural olarak Seyhan'ın dışındaki konularla söz almanın usulü olmadığını ifade ederek,”Ama ne yazık ki, Büyükşehirde işten çıkartılanlarla ilgili yaşanan olaylar artık Adana sınırların taşıp ulusal gündeme taşındı. Ben Karaisalılıyım, dün Karaisalı'daydım, ASKİ'ye bağlı olarak özellikle Karaisalı Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızın, sahada, altyapıda ve indeks okuma hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımızın işten çıkartıldığını duydum. Özellikle bugün burada söz alıyorum ve buradaki Büyükşehir Belediye üyelerimize ve Sayın Başkan size sesleniyorum, bu konunun Büyükşehir'e taşınmasıdır. Benim derdim, amacım şu; kurunun arasında yaş da yakmayalım. Yani insanların geçim sıkıntısı içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu insanlar evlerine ekmek götürmek için uğraşıyorlar. Mutlaka bankamatikçiler vardır, hepimiz, buradaki 45 belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla bankamatikçilerin hiç bir belediye içerisinde hayat bulmasını istemediğine ben eminim. Yalnız Nurettin Şirin, Fatih Bolat, Abdullah Ünaldı, Mustafa Ünaldı, Eyüp Pancar, Arif Yavuz ve Hakan Coşkun. Burada Coşkun soy ismi tamamen tesadüftür, hepsi ASKİ'de çalışıp Karaisalı Belediyesi bünyesinde görevlendirilmiş elamanlardır. Lütfen Büyükşehir'deki arkadaşlarımız sorgulatsınlar, resmi olarak çalışıyorlar mı, yoksa bankamatikçiler mi? Ve bunun arkasında durulması gerektiğine inanıyorum ve siyasi bir görüş olarak algılamayalım lütfen” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay her iki konuşmacıya cevap vermeyerek gündem maddesine geçti. 5. Maddede Seyhan Belediyesi bünyesindeki Söğütlü Mahallesi 99096 sokakta bulunan ve toprak saha olarak kullanılan spor tesisinin sportif faaliyetlere yönelik tahsis talebi ile ilgili müşterek komisyon raporu okundu. Komisyonda oy çokluğu ile geçen karar Meclis genel kurulunda oybirliği ile kabul edildi.