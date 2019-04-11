Akay, görevi Karalar'dan teslim aldı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la birlikte mazbatasını alıp görevine başladı. Karalar'ın belediyecilik tecrübelerinden fazlasıyla yararlanacağını belirten Akay, Seyhan'ın da artık CHP'nin bir kalesi olacağını vurguladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP ilçe başkanları, İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İyi Parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, CHP kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri, partililer ve yurttaşların yoğun katılımıyla Adana Adliyesi'nde düzenlenen törenle ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Akay mazbata mutluluğunu ailesiyle birbikte yaşarken, Seyhan Belediyesi'nde düzenlenen törenle belediye başkanlığı görevini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan devraldı.

"Mutlu ve huzurlu ayrılıyorum"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, İyi Parti Seyhan İlçe Başkanı Rıfat Karabucak ve belediye meclis üyelerinin da hazır bulunduğu devir teslim töreninde, görevini devreden Zeydan Karalar, Seyhan'ın kendisi için özel anlam taşıdığının altını çizdi. Seyhan'a olan bağlılığının devam edeceğini dile getiren Karalar, “Görevimi Akif abi gibi dünya iyisi, dürüst bir insana teslim etmekten büyük bir onur duyuyorum.Gönlüm çok rahat. Hem Seyhan'ın geleceği açısından, hem de çalışanlar açısından çok rahat. Onlara belki benden daha iyi sahip çıkacak, onları koruyacak, onlara babalık yapacak bir abime devrederek mutlu ve huzurlu ayrılıyorum” dedi.

"Seyhan da artık kalemiz olacak"

Zeydan Karalar'ın belediyecilik konusundaki tecrübelerinden fazlasıyla yararlanacağının altını çizen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, teslim aldığı bayrağı daha ileriyle taşımak için canla başla çalışacağının altını çizdi. Akay, “Bu bayrağı daha ileriye taşımayı ve mutlaka düşünceleri bize uygun Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine, laikliği, sosyal hukuk devletini,insanları eşit sayan, onurluca yaşamayı esas alan bir anlayışa bırakmak benim temel görevim olacak. Burada Allah'ın izniyle Zeydan Başkanla, Soner Başkanla önümüzdeki dönem bunu başaracağımıza inanıyorum. Çankaya bizim kalemizdi, Çukurova kale olmuştu, bundan böyle artık Seyhan da kale olacak” diye konuştu.

Günün anısına aile fotoğrafı çektiren Karalar ve Akay, daha sonra belediye önünde toplanan personele ve vatandaşlara da hitap ettiler.