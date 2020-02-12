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Akay: "Hedefimiz satranç sporunu yaygınlaştırmak"

Seyhan Belediyesi Satranç Turnuvası düzenliyor.


22-23 Şubat tarihleri arasında Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesislerinde, 5 farklı kategoride gerçekleşecek olan satranç turnuvasında derece yapan sporculara madalya, katılımcılara da sürpriz ödüller dağıtılacak.


Satranç sporunun yaygınlaştırılması için büyük bir özveride bulunduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, satranç sporunun, özellikle çocuk ve gençlere çok büyük yararları bulunduğunu söyledi. Akay, satranç sporunun çok sayıda faydası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:


“Beyni çok aktif olarak kullanılmasını sağlayan Satranç sporu, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratıyor. Başarıya ancak ve ancak sistemli -disiplinli çalışmayla varılabileceğini gösteriyor. Kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğreten Satranç sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı vermek adına bu turnuvayı düzenliyoruz. Her yaşta yapılabilen Satranç sporunu çocuk ve gençlerimizin özellikle öğrenmesi ve bu sporu yapmasını önemsiyoruz. Turnuvaya Seyhanlıları bekliyoruz.”

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