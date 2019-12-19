Akay: "Hizmet önceliğini halk belirler"

Başkan Akay, belediye ilgili müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Bahçeşehir Mahalle Muhtarı Hasan Ali Berktaş, Yeşiloba Mahalle Muhtarı Ali Yaylalı, Yenimahalle Muhtarı İdris Demir ve Sarıhuğlar Mahalle Muhtarı Ertan Çinerkan'ı dinledi. Muhtarlardan gelen istek ve talepleri tek tek değerlendiren Akay, daha sonra muhtarlarla birlikte mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetleri bizzat yerinde görmek için incelemelerde bulundu.

Seyhan'ın 96 mahallesini ve 10 bini aşan sokağını en iyi bilenlerin muhtarlar olduğunu kaydeden Başkan Akay, “Mahalle ve sokaklarımızı yerinde denetleyerek eksikleri tespit ediyoruz. Bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız muhtarlar da bize talep, öneri ve şikayetlerini aktararak bölgelerine gerekli olan, doğru hizmeti hızlı bir şekilde sunmamıza katkı veriyorlar. Muhtarlarımızla istişare ettiğimiz toplantıları ve doğrudan yerinde tespit ziyaretlerimiz ile halktın taleplerini almaya görevimiz süresince devam edecek” dedi.

Hizmette önceliklerin halk tarafından belirlendiğini ifade eden Akay, kırsaldaki yurttaşın talebiyle merkezdeki yurttaşın taleplerinin farklı olabildiğini kaydetti. Bu nedenle bölge halkı ve muhtarlarla sıkı bir diyalog içerisinde olduklarını aktaran Başkan Akay şöyle devam etti;

“Eskiden köy olup daha sonra mahalleye dönüşen kırsal kesimdeki mahallelere, merkezdeki mahallelerle farkın kapanması için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Oralara defalarca gittik. Çünkü kırsal kalkınma ile ilgili yapacağımız çalışmalar uzun soluklu olacak. Merkez mahallelerimizi de ziyaret ediyor, eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Bölge muhtarlarımızla yaptığımız çalışma toplantıları hizmet öncelikleri konusunda bize yol gösteriyor. Muhtarlarımızın mahallelerine hizmet bekledikleri iki kurum var. Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyemiz. Tabii doğal olarak en fazla talep bizden oluyor. Seyhan Belediyesi olarak muhtarlarımızdan gelen istek ve talepleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığı bizzat alıyor ve değerlendiriyoruz. Hizmetlerimiz bu öncelik durumuna göre şekilleniyor.

Bölge muhtarları, Başkan Akay'dan park, sokakların iyileştirilmesi ve Seyhan Belediyesinin ürettiği boya ile ibadethane ve okulların boyanması talepleri iletildi. Başkan Akay talepleri not alırken, Belediyenin kendi imkanlarıyla kurduğu boya atölyesinde boyanacak alanlarla uyumlu renk üretimi yapıldığını belirtti. Bu güne kadar üretilen boyanın, belediyenin ihtiyacı dışında, talebe göre kamu kurumları, devlete ait kreşler, ibadethaneler ve okulların renklendirildiğini anlatan Akay, belli bir program dahilinde talebin yerine getirileceğini söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay daha sonra muhtarlarla birlikte mahallelerde yerinde tespitler yaptı.