Akay, Parlamenterler Birliği üyeleriyle buluştu

Adana Öğretmen Evindeki buluşmada ev sahipliğini Adana 22. Dönem Milletvekili Kemal Sağ yaparken Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Metanet Çulhaoğlu da toplantıda yer aldı. Parlamenterler Birliği Adana Temsilcisi Sıtkı Cengil'in selamlama konuşmasının ardından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yapılan çalışmalar ve Seyhan'ın mevcut durumu hakkında genel bilgiler aktardı.

Seyhan'ın, Adana'nın hatta Türkiye'nin benzer sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başkan Akay, “Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Seyhan'da da gerileme oldu. Adana sanatta, ekonomide ve sporda ön sıralardaydı. Şimdi yaşanan olumsuzluklar nedeniyle geriledik. Bugün bu durumdan kurtulmak gerekiyor. Geçmişi geride bırakarak, yeni şeyler söylememiz gerekiyor” dedi.

Adana'nın çok özel potansiyeli olduğunu kaydeden Başkan Akay, “Kolay ulaşımı, doğal zenginliği, çalışkan insanları ile Adana büyük bir potansiyel. Adana, geçmişten birikimi olanların kenti. Derdimiz kusur bulmak değil, Adana'nın hak ettiği zenginliğe yeniden kavuşmasıdır” diye konuştu.

Başkan Akay, şöyle devam etti;

“Adana'da yaşanan sel felaketinde devlet, valilik, belediyeler, STK'lar, demokratik kitle örgütleri, odalar, sendikalar kısaca herkes tek yürek oldu. Birlikte sel felaketini atlattık. Yaşanan depremde de yine birlikte olmayı başardık. Yaraları birlikte sardık. Bu birliktelik gelecek adına umudumuz oldu. Üretime yöneleceğiz. Belediye olarak üretimi yayma kararlılığındayız. Üreten halkımıza mümkün olduğunca desteğimizi sürdüreceğiz.”

Slayt eşliğinde bilgiler aktaran Akay, daha sonra parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Parlamenterlerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Akay daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Akay ile istişare toplantısına Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Metanet Çulhaoğlu'nun yanı sıra, eski bakanlar Timurçin Savaş, Ahmet Şanal, önceki dönem Adana milletvekilleri Sıtkı Cengil, Kemal Sağ, Hulusi Güvel, Şevket Köse, Mehmet Ziya Yergök, Sadullah Kısacık, Tuncay Karaytuğ, İbrahim Cevher Cevheri, Ali Yalçın Öğütcan, Ali Gören, Mahmut Keçeli, Mustafa Küpeli, Zülfikar İnönü Tümer, Ümit Özgümüş ve Mehmet Erdal Durukan katıldı.