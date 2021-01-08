Akay: "Siyaset yapmak için gelmedim"

Akay, "Belediye başkanlığı görevine siyaset yapmak üzere gelmedim. En sıradan bir konuda bile kararlarınızı siyaseten verdiğiniz için bunu böyle düşünmenizi yadırgamıyorum" dedi.

Seyhan Belediye Bakanı Akif Kemal Akay, meclis toplantısını açtıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu ve Mustafa Kemal Tunç ile MHP'li Şehmus Uçar'ın eleştirilerini cevapladı.

Akay, daha sonra CHP'li muhalif meclis üyelerine verdiği cevapta şunları söyledi:

“Belediye başkanlığı görevine siyaset yapmak üzere gelmedim. En sıradan bir konuda bile kararlarınızı siyaseten verdiğiniz için bunu böyle düşünmenizi yadırgamıyorum. Seçilmeden önce, adaylığım sırasında bile parti rozetimi çıkaracağımı her toplantıda ifade ettim. Seyhan'a bir şeyler katmak, bazı kapıları aralamak ve belediyemize kurumsal bir kimlik kazandırmak dışında bir amacım yok ve kimse beni bu amaçtan saptıramaz. Aday olmadan, hiçbir yere başvurmadan belediye başkanı oldum. Ve aday olabilmek için çalışma yapmayacağımın bilinmesini isterim. Halkın isteği ve Yüce Mevla'mın takdiri benim geleceğimin yegane belirleyicisi olacaktır. Benim Seyhan Belediyesi başkanı olmamın sadece Zeydan Başkanın icazeti ile olduğunu, yoksa bir hiç olduğumu ifade ettiniz bir meclis toplantısında. Hemen söyleyeyim. Ben aday olmadım, Zeydan Başkanla adaylık konusunda hiç konuşmadım. Bana adaylık konusunda seçimden 3 ay önce Seyhan Başkanlığını teklif eden doğrudan Genel Başkan yardımcısı ve Genel Başkan Başdanışmanı idi. Biraz tereddüt ile daha önce iki kez Büyükşehire aday olmuş, bunlardan birinde parti meclisinden çıkan İlçe belediye başkanlığını kabul etmemiş birine yaptılar bu teklifi. Onlara sadece “olabilir” dedim. Doğru muydu yıllar önce Büyükşehire aday olan birinin ilçe belediyesi başkanı olması. Gerçi sonradan Büyükşehire aday olup aynı dönemde bırakın ilçe belediye başkanlığını meclis üyeliğine fit olanları da gördük ya. Kararımda hedef küçülterek yapılacak çok şey olması, sosyal belediyeciliğin bu dönemde proje belediyeciliğinden önemli olması etken oldu. Adaylık konusunda Zeydan Başkanla tek görüşmem son gece telefon ile özgeçmişimi genel merkeze göndermemi istemesi şeklinde oldu. Niçin son geceye kadar beklediler, onu açıkçası bilmiyorum.”

Akay, yeni dönemde tekrar aday olup olmayacağına dair ise şunları söyledi:

“Aday olabilmek için çalışma yapmayacağımın bilinmesini isterim. Halkın isteği ve Yüce Mevlamın takdiri benim geleceğimin yegâne belirleyicisi olacaktır.”

Daha sonra gündemlere geçildi. 7 madden oluşan teklifler müşterek komisyonlara havale edildi.