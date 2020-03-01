Akay'dan "Çalışmalarımızı birleştirelim" çağrısı

Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın Dayanışma Merkezi, “Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü” nedeniyle, Adana'da kadın, çocuk ve göç alanlarında uluslararası ve yerel düzeyde çalışan 25 sivil toplum kuruluşu temsilcilerini “Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliğinin Kadın Çalışmalarına Katkıları” konulu toplantı çerçevesinde bir araya getirdi.

Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sorunların çözümüne ulaşmak için tek başına değil, çok sayıda konu ile ilgili kişi veya kurumun çabasının gerektirdiğini kaydetti.

Örgütlü yapıların günümüz dünyasından en önemli unsurlar haline geldiğini ifade eden Başkan Akay, “Özgür birey, örgütlü toplum ve demokratik devlet bir bütündür” dedi.

Akay şöyle devam etti:

“Devlet olmazsa örgütlü toplum olmaz. Örgütlü toplum olmazsa özgür birey olmaz. Özgürlüğün olmadığı yerde devlet demokratik olmaz. Bu değerleri bir bütün olarak tamamlamak için örgütlü yapıların öncelikli olarak güçlendirilmesi gerekiyor. Bu aslında bireyi de özgürleştirecek, Devleti de demokratik hale getirecektir. Demokratik Devlet ise karar mekanizmalarında konunun paydaşlarının ortak olduğu çözümlere ulaşmak demektir”

Kolay çözüme ulaşmak için işbirliği içinde çalışılması gerektiğine vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Belediye ve STK'lar olarak çalışmalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Çalışmaları birbirimize rakip olmadan destek vererek sürdürürsek çok ciddi sinerji oluşturur ve çok daha kolay çözümlere ulaşırız. Bu konuda işbirliğine hazırız” dedi.

Daha sonra Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü kapsamında gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliğinin Kadın Çalışmalarına Katkıları” konulu toplantıya geçildi. STK temsilcilerinin yerel yönetimlerle birlikte hareket etmesinin öneminin ve kadın çalışmalarına olan katkılarının konu edildiği toplantıda, belediyelere düşen görevlerle sivil toplum kuruluşlarına düşen görevlerin gerçekleştirilmesi aşamasında ortak hareket edebilecekleri yollar tartışıldı.