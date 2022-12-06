Akay'dan "Karikatür Müzesi" müjdesi

Seyhan Belediyesi, ‘Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verildiği 5 Aralık'ın 88. yıldönümünde “Kadına Yönelik Şiddet” konusunda farkındalık oluşturan bir sergiye ev sahipliği yaptı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, Don Quichotte e-mizah dergisi ile İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği'nin düzenlediği, “Kadına Yönelik Şiddete Hayır!" konulu “12. Uluslararası DQ Karikatür Yarışması”nın sergisi izlenime açıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinliğe kadın hakları aktivistleri, çizerler, mizahseverler, belediye bürokratları ve çalışanları katıldı.

5 Aralık'ın Türkiye Cumhuriyeti, insanlık ve kadınlar için çok önemli bir gün olduğunu dile getiren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, karikatürün güldürürken düşündüren çok önemli bir sanat dalı olduğunun altını çizdi.

Karikatüristlerin çizerlik yeteneğini toplum ve insan psikolojisi ile siyaset bilgisini birleştirerek eserlerini ortaya çıkaran kişiler olduğunu kaydeden Başkan Akay, karikatürlerin zaman zaman en kestirme yoldan eleştiri yapmanın tek yolu olduğunu ifade etti. Akay, “O nedenle de karikatüristlerimiz tarih boyunca hiç rahat olmamışlar. Her zaman sıkıntı içerisinde olmuşlar. Umarım bundan sonraki yıllarda siyasi sıkıntılarla değil ama daha çok toplumsal sorunların çözülmesi anlamında bize örnek olurlar” dedi.

Katılımcılara bir de müjde veren Başkan Akay, İlhan ve Turhan Selçuk'un lise yıllarında yaşadığı tarihi yapının Seyhan Belediyesi tarafından restore edileceğini söyledi. Akay, “Şu anda projesi yapıldı. Valilikten destek alındı. Turhan Selçuk'un kızı Aslı Selçuk aracılığıyla orası tamamen karikatür müzesi olacak. Atatürk Evi'nin hemen arkasında” diye konuştu.

Çukurova karikatürcü cenneti

5 Aralık'ta sergi açmanın kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Don Quichotte e-mizah Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Karikatürist Erdoğan Karayel, “Bugün burada gördüğünüz karikatürler 62 ülkeden toplam 1000 karikatürden seçilmiş 50 karikatürden oluşuyor. 88 yıl önce 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği bir günün yıldönümünde bu sergiyi açmamıza vesile olan başta sayın başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çukurova benim için çok önemli. Çukurova aynı zamanda bir karikatürcü cenneti. Üreten kişilerin olduğu bir kent olması çok önemli. Çok şanslısınız. Bu sergiyi çok önemli dostum, Necati Abacı'ya ithaf etmek istiyorum. Bugün aramızda değil ama çizgileriyle ve gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Akay, karikatür sanatçılarıyla birlikte kurdeleyi keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenin ardından Doç. Dr. Murat Göç-Bilgin, Seyhan Belediyesi'nin erkek personellerine “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Erkekler Ne Yapabilir?” adlı bir seminer verdi.