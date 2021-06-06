Akçalıuşağı Mahallesi Muhtarlığını Hanifi Can Kazandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahallelerde seçimlerin yenilenmesi ve ara seçim yapılmasına karar vermesi ile yaklaşık iki yıl önce muhtarını kaybeden Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Akçalıuşağı Mahallesi'nde bugün sandık başına gidildi.

Akçalıuşağı Mahallesi Muhtarlığı seçimi için Hanifi Can, Salim Gültekin ve Ahmet Ağcalı isimleri yarıştı.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıkların açılması ile birlikte Hanifi Can aldığı 175 oy ile Akçalıuşağı Mahallesi'nin yeni muhtarı seçilirken, Salim Gültekin 161 ve diğer aday Ahmet Ağcalı ise 102 oy alabilidi.