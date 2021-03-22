Akdeniz Meyve Sineği tehdidine karşı çözüm önerisi

Birlik Yönetim Kurulu adına kaygıları ve üreticiler olarak beklentilerini açıklayan Başkan Remziye Karabucak, Akdeniz Meyve Sineği zararlısı ile etkin mücadelenin ülke meyveciliği ve ihracat için önemine dikkati çekti.

Karabucak, Akdeniz havzası ülkelerinin hepsinde meyveciliği tehdit eden bu zararlı için birçok mücadele yönteminin birlikte kullanıldığını belirterek, “AMS zararının hasat döneminde olması, ihracatta bu zararlının toleransının ise 0 olması gibi faktörler mücadelenin ve alınacak tedbirlerin önemini gözler önüne sermektedir” dedi.

Son dört yıldır daha önceki yıllara göre çok daha yoğun yaşanan AMS popülasyonu ve zarar riski göz önüne alındığında tedbirlerin artırılmasını zorunlu kıldığını vurgulayan Karabucak, şunları kaydetti:

“AMS için halihazırda kullanılan tuzaklar ile kitle yakalama, kısmı dal ilaçlaması gibi yöntemlerin yanı sıra Kısır Böcek Salımı dediğimiz yöntemin Tarım Bakanlığımız tarafından bir proje kapsamında Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği çerçevesinde gündeme getirildiğini biliyoruz. Bu kış oldukça kurak geçti. Bu nedenle yaşadığımız iklim koşullarını da dikkate alarak bu proje kapsamındaki üretimin en az 2 belki de 3 katı artırılmasını talep ediyoruz.”

Karabucak, 2020-2021 kış iklim verileri değerlendirildiğinde Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zararlılar için gelişme eşiğini gösteren günderece değerinin zararlının birçok noktada 1. Dölünü tamamlayabileceğini gösterdiğini belirterek, “Bu da önümüzdeki üretim döneminin hem bölgemizdeki taş çekirdekliler hem de sonrasın da turunçgillerimiz için ciddi bir tehlikeyi işaret etmektedir” diye konuştu.

8 ay boyunca aktif olan bu zararlının mücadelesi için kesin çözümün 'Kısır Böcek' üretimi ve salımı olduğunu ifade eden Karabucak, “Burada bir kez daha Tarım Bakanlığımızın Kısır Böcek Üretim ve Salım projesindeki kapasitenin en az 2 katı mümkünse daha fazla artırılmalı” önerisinde bulundu.

Karabucak, açıklamasında; etkin önlem alınmadığı takdirde sadece üreticinin değil ülke ekonomisinin zarar göreceğini sözlerine ekledi.