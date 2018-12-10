Akdeniz meyve sineğine karşı güç birliği

Adana'da turunçgiller başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem teşkil eden Akdeniz Meyve Sineğine karşı mücadele kapsamında İspanya Suterra ve Türkiye'den Glyron Firması'dan gelen heyet Yüreğir Ziraat Odası'na ziyarette bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seyfa Geylani ile görüşen İspanya Suterra Firması Genel Müdürü Cristina Alfaro Canamas, Temsilcisi Alessandra Moccia ve Türkiye'de Glyron Firması temsilcileri Mitat Hantal ve Güler Tan yeni nesil Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde kullanılacak Feromon tuzakların tanıtımı için ziyaret etti.

Yeni kullanılacak Feromon tuzaklarının diğer kullanılan yöntemlere karşı birçok artısı olduğunu belirten Suterra Firması Genel Müdürü Cristina Alfaro Canamas, “Aktif olarak İspanya, FAS ve Güney Afrika'da halihazırda kullanılmakta. Maliyeti oldukça düşüktür. Biz Amerika'nın en büyük narenciye üreticisiyiz. Üretici, üreticinin halinden iyi anlar. Türkiye'de etkin olan odalardan biri olan Yüreğir Ziraat Odası ile ilk görüşmelerimizi yaptık. İlerleyen zamanlarda ortaklıklarımız sürecek“ dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçi için önemli bir sorun olmanın yanında ülke ve bölge ekonomisi açısından da büyük bir sorun teşkil eden Akdeniz meyve sineği ile ilgili İspanyol heyeti ağırladıklarını ifade ederek, “YZO olarak sürekli araştırıyor, gelişiyor ve çiftçilerimize de sürekli eğitimlerle bu önemli bilgileri aktarıyoruz. Akdeniz meyve sineğine karşı bölgede birçok çalışma yürütüyoruz. Üreticilere yönelik kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz ve ilaç desteği de sağlıyoruz” diye konuştu.