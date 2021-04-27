Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadele

Adana'da mart ayında başlayan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı H.Deda Büyüköztürk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber meyveciliğin yoğun olduğu mahallelerde çalışma yaparak hem çevreye hem de ülke ekonomisine vereceği zarardan dolayı Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili gerekli mücadelenin yapıldığını söyledi. Mücadelenin koordineli olarak 76 mahalle, 50 personel ile turunçgiller üzerindeki kurulan tuzaklara düşen zararlının sayısına göre değişen periyotlar ile sürdürüldüğünü belirten Büyüköztürk, üretici örgütleri ve bireysel olarak üreticilerin de bu mücadeleye etkin olarak katılmasının şart olduğunu belirtti. Büyüköztürk, "Akdeniz Meyve Sineği dişileri çiftleştikten sonra yumurta beslemelerini yapabilmeleri için protein bazlı beslenmeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle et ve azot içerikli kokular zararlıyı cezbederek çeker. Hayvancılıkla uğraşan köylerimizde oluşan hayvansal dışkılar ve idrar kokusu da bu nedenle bir cazibe merkezi oluşturmaktadır. Bundan dolayı ilaçlamalarımızı özellikle ahır kenarlarında gübreliklerde ve atıkların yoğun olduğu yerlerde hassasiyetle devam ettiriyoruz" dedi.

Akdeniz Meyve Sineğinin kışı, toprakta pupa veya ağaç üzerinde kalmış ya da yere dökülmüş meyvelerde, larva veya pupa olarak geçirdiğini ancak, son yıllarda Akdeniz Bölgesi'nde erginlerine kış aylarında da rastlandığına dikkat çeken Büyüköztürk, şunları kaydetti:

"İklim koşullarına bağlı olarak ilkbahar sonu, yaz başında çıkan erginler beslendikten sonra meyvelerin vurma olgunluğuna gelmesinden itibaren, yumurtalarını meyvelerin kabuğu altına bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar meyvede beslenerek zarar yaparlar. Turunçgil, kayısı, ayva, şeftali, nektarin, incir, Trabzon hurması, nar, elma, armut, yenidünya, avokado, Hint inciri, kiraz, hünnap, kavun yabani türleri ve sebzeler ülkemizde tespit edilen en önemli konukçularıdır.

Zararlı son yıllarda ihracatımızı tehdit ederek önemli bir konuma geldi. Akdeniz Meyve Sineği dış karantina listesinde yer alan bu sebeple ticari faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen önemli bir meyve zararlısıdır. Zararlının ihracatta toleransı ‘0' dır. Gümrük kapılarında bulaşık bir tek meyvenin bulunması ihracatın durmasına neden olmaktadır."