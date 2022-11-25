Akdeniz Surf Casting Turnuvası başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Plajında yapılacak 4. Akdeniz Surf Casting Turnuvası 26 Kasım 2022 Cumartesi günü start alıyor.

Amatör Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu'na bağlı 25 amatör sportif balıkçılık derneğinden 150 yarışmacının 75 kulvarda mücadele edeceği turnuva saat 17.00'de kura çekimi ile başlayacak. Turnuva pazar günü 06.00'da oltaların toplanması ve 20 saha hakeminin ölçümleri tamamlamasıyla sonlanacak.

08.30 da ödüller sahibini bulacak.

Turnuvada dereceye giren yarışmacılara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar adına çeşitli ödüller ile plaket verilecek.

Turnuvaya, Antalya, Kocaeli, İzmir, Mersin, İstanbul, Adana, Osmaniye'den surf casting dalında yarışmalarda başarılı olmuş 150 olta balıkçısı katılacak.

Akdeniz Surf Casting Bölge Başkanı Salim Karabucak, bu dalda Adana'da yapılan turnuvalarda çok balık tutma rekorlarının kırıldığını anımsatarak, "Umuyorum bu rekorları bu yıl da tazeleyeceğiz. Turnuvamıza destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ana sponsorumuz olan Adana Büyükşehir Başkanımız Zeydan Karalar'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.