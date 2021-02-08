İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akdeniz'de 15 metrelik oluklu balina görüntülendi

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülendi.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülendi.


Karataş ilçesinde dün avlanmak için denize açılan balıkçılar, yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina gördü. Teknede bulunan Fatih Kaymaz, hemen cep telefonuyla balinayı görüntüleye başladı. Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle birlikte yüzen balina daha sonra gözden kayboldu. Bu sırada teknedeki balıkçıların 'Tekneye vurmasın deler' sözleri dikkat çekti.


Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin'deki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini, Akdeniz'de görülen yedinci oluklu balina olduğunu öğrendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.