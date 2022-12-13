Akgedik'ten "kuzey ilçelerinin yolu otoyola bağlansın" önerisi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ikinci olağan toplantısında gündeme 3 madde eklenirken, gündemde bulunan 10 madde ile birlikte toplam 13 madde ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Meclis katipleri Firdevs Cingözler ve Zafer Koç ile birlikte meclis oturumuna başkanlık eden Mustafa Akgedik, Adana trafiğini rahatlatacak iki proje önerisi sundu. Akgedik, şunları söyledi:

“Bizim Kozan, İmamoğlu, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Aladağ ilçelerimiz Sarıçam'dan kente giriş yapmakta. Sarıçam'da da çok ciddi bir trafik tıkanıklığı oluyor. Oradaki yol trafiği kaldırmıyor. Bizimde kent trafiği ile ilgili bir önerimiz var. Buruk Mezarlığı'nın doğu tarafından bir yol ile direk otoyola bağlanarak bu problemin tamamen çözüleceğini düşünüyorum. Ahmet Zembilci Bulvarına ikinci otoyol kavşağıyla bağlandığı zaman hiç trafiğe girmeden bu yol yapılabiliyor. Plansız alan kamulaştırmaya gerek olmayan bir alan. Üniversiteye dönen kavşaktan direk buraya bağlayacağımız zaman direk trafiği çözebiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yaparız."

MHP Karaisalı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Kaçar da gündem dışı söz alarak Karaisalı'nın ulaşım sorunlarını gündeme getirdi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Tekliflerden oluşan 13 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 13.00'te devam edecek.