Akgül: "Adanaspor'u devretmeyeceğiz"

Adanaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Akgül, takımın devri konusunda bir teklif almadıklarını belirterek, "Adanaspor'u daha yukarılara taşıyamayacak birine takımı bırakmayız" dedi.

Furkan Akgül katıldığı radyo programında gazeteci Serkan Şenyürek'in ve taraftarların sorularını yanıtladı. Her sezona güzel bir hayalle başladıklarını belirten Akgül, "Fırat hocayla başladık. İstekli ve genç bir hocaydı. Transfer sezonunu iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Fırat hocayla mayamız tutmadı. Daha sonra Sait hoca ile anlaştık. İyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışı devam ettiremedik. Tabi ki mutlu değiliz. Ama Süper Lig'e çıkar mıyız diye de düşündük bir ara. Sait hocayı getirmeden önce başkan babamla toplantı yaptık. Sonradan göreve geldiği her takımda bu ivmeyi yakalamış durumda. Sonraki düşüşte istatistiklerde varmış biz onu kaçırdık. Kolay sayılabilecek maçlarda puan kayıpları bizleri üzdü" şeklinde konuştu.

Santrfor konusunda kesinlikle hata yaptıklarını söyleyen Akgül, "Bence bizim hatamız çok iyi isimlere gitmemiz oldu. Transferleri Euro'yu hesaplayarak yapıyoruz. Ama bize gelen gelir TL olarak sabit bir gelir. Gerçekten zor bir iş. 14 milyon civarında gelir var. Gider daha fazla" dedi.

Taraftarların takımın devri konusundaki sorularına cevap veren Akgül, "Muhtemelen yanlış bir yere mail atmışlardır. Daha önce de Türkiye'den biri Chelsea'yi alacağım diye çıktı. Sonra yanlış bir yere mail atmışım demişti. Bize gelen hiçbir teklif yok. Böyle bir devir konusu olsaydı transferle ilgilenmezdim" ifadelerini kullandı.

Furkan Akgül, iskelet kadroyu bozmadıklarını vurgulayarak, "Giden futbolcular oldu ama ana kadro duruyor. Sait hocaya devam etme konusunda teklif yapmadık. Celil'e ilginin gelmesi normal, anlaşıldığı söyleniyor. Ama Celil Adanaspor'un oyuncusu şu an. İyi bir teklif gelirse satılabilir. Yerlerinin doldurulabileceğini düşünüyorum. Bizim gitmemiz için tepkiler var, bu tip beklentilerin olmasını normal karşılıyorum. Bizi istemeyebilirler. Bizden daha iyisini yapabilecek, Adanaspor'u daha yukarılara taşıyamayacak birine de takımı bırakmayız. Böyle birini bulursak devrederiz. Sonra da locamızı alır en büyük desteği yine biz veririz. Store konusu benim dışımda bir konu ama il olarak online olarak açtık. Hala çalışmalar sürüyor. Başkanımız her konuda titiz bir şekilde çalışmak ister" açıklamasını yaptı.