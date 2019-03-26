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Akıllı sistemlerle Adana'da ulaşım daha dinamik ve güvenli

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 7 güzergahta değişken mesaj işaretleri panoları, 2 noktada hız ikaz sistemlerinin montajına başladı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, yönlendirme, yoğunluk, kaza, yol çalışması ve seyir güvenliği konularında sürücüleri bilgilendirmek, zaman ve yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla değişken mesaj işaretleri ve hız ikaz sistemlerini kente kazandırmak için harekete geçti.


Yapılan planlama ve hazırlıkların sonunda Bülent Angın Bulvarı ile Şehir Hastanesi'ne ulaşım veren Mithat Özsan Bulvarı'nda Mersin istikametine otoyol girişi, hastaneye gidişte Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlası önünde değişken mesaj işaretleri panosunun montajını tamamladı. Aynı uygulamanın Öğretmenler Bulvarı otoyol bağlantı kavşağı, Mersin'e gidiş yönünde Turhan Cemal Beriker Bulvarı-Öğretmenler Bulvarı kesişimi ile şehir merkezi istikameti Vedat Dalokay Hal Kompleksi önünde yürütüleceği bildirildi.


Hız ikaz sistemlerinin ise Turhan Cemal Beriker Bulvarı Seyhan Belediyesi önü ile müze kavşağında konumlandırılacağı duyuruldu. Led teknolojisi kullanılarak oluşturulan panolarda değişken mesajların gündüz saatlerinde de sürücüler tarafından rahatlıkla okunmasına imkan sağlandığı vurgulandı.

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