İhlas Haber Ajansı

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Akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Adana’da elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Adana'da elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut Oruç, Adnan Menderes Bulvarında elektrik direğine çıktı. Oruç, bir süre sonra akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşlar Oruç'u fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler akımı kesip Oruç'u indirdiklerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oruç'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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