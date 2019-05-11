Aktaş, Barbaros Mahallesinde incelemelerde bulundu

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, terör ve uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduklarını, Adana'yı hep birlikte daha mutlu bir kent yapacaklarını söyledi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Aktaş, daha sonra Mahallede bulunan Narkotik Uygulama noktasında görev yapan polisleri yerinde denetledi.

Bir süre mahallede cadde üzerinde gezen Aktaş, esnaflarla tek tek tokalaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu. Yol üzerinde gençlerle bir süre samimi bir şekilde sohbet eden Aktaş, gençlere uyuşturucu ve terörden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Polislerin, Adana'nın huzur ve güvenliği için 7/24 çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek vatandaşların da bu konularda kendilerine destek olmalarını istedi. Gençlerin yanından ayrılırken Aktaş, küçük bir çocukla yakından ilgilenerek ona oyuncak araba hediye etti.

Emniyet Müdürü Aktaş, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Polis Uygulama Noktasında görev yapan polisleri denetleyerek incelemelerde bulundu. Uygulama noktasında durdurulan araçtaki vatandaşla ayaküstü sohbet eden Aktaş, fedakar bir şekilde çalışan polislere daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.