Aktaş: "Özellikle terör asayiş ve uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız"

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personeli denetledi, ardından Çukurova Caddesi üzerinde dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Emniyet Müdürü Aktaş, beraberindeki emniyet müdür yardımcıları ile birlikte Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğünü denetledi, burada görev yapan personele dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunup görevlerinde başarılar diledi. Daha sonra Aktaş, Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde bir süre dolaşarak esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu, cadde üzerinde bulunan vatandaşlarla tokalaşarak kısa süre sohbet etti.

Zafer Aktaş, esnaflara ve vatandaşlarla sohbetinde, “Adana halkının huzur ve güven içerisinde yaşaması için emniyet teşkilatı olarak elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapacağız, özellikle terör asayiş ve uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız” diye konuştu.

Vatandaşlarda mahallelerine geldiği ve kendileri ile sohbet ettiği için Emniyet Müdürü Aktaş'a teşekkür etti.