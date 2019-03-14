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Aktaş: "Terör ve uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız"

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, terör ve uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduklarını söyledi.


Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, emniyet müdür yardımcılarını da alarak Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesini ziyaret etti. Aktaş, mahallede vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafa ‘hayırlı işler, bol kazançlar' dileğinde bulundu.


Daha sonra mahallede bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Aktaş, esnafa ve vatandaşlara, "Adana halkının huzur ve güven içerisinde yaşaması için emniyet teşkilatı olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız" dedi.


Aktaş, terör ve uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduklarını bir kez daha yineledi.


Vatandaşlar Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı mahallelerinde görmekten memnun olduklarını belirterek kendileri ile sohbet ettiği için Aktaş'a teşekkür ettiler.

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