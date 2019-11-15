İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aktaş'tan öğrencilere nasihat

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ara tatil öncesi Salbaş Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek onlara hediyeler verdi.


Aktaş, Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil öncesi ortaokul öğrencilerini ziyaret etti. Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesinde bulunan ortaokula giden Aktaş, öğrenciler tarafından sevgisiyle karşılaştı. Aktaş öğrencilere hediye verdikten sonra tatil öncesi öğütlerde bulunarak, "Birinci önceliğiniz çok çalışmak iyi yerlere gelmek olsun. İnşallah vali, emniyet müdürü, komutan, kaymakam, savcı ya da hakim olursunuz. Bunun anahtarı da çok çalışmaktan geçiyor" dedi.


Aktaş, okul merkeze biraz uzak olduğu için kendilerinin geldiğini bu nedenle sık sık görüşemediklerini ancak gönüllerinin hep öğrencilerle birlikte olduğunu söyledi.


Aktaş konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.