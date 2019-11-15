Aktaş'tan öğrencilere nasihat

Aktaş, Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil öncesi ortaokul öğrencilerini ziyaret etti. Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesinde bulunan ortaokula giden Aktaş, öğrenciler tarafından sevgisiyle karşılaştı. Aktaş öğrencilere hediye verdikten sonra tatil öncesi öğütlerde bulunarak, "Birinci önceliğiniz çok çalışmak iyi yerlere gelmek olsun. İnşallah vali, emniyet müdürü, komutan, kaymakam, savcı ya da hakim olursunuz. Bunun anahtarı da çok çalışmaktan geçiyor" dedi.

Aktaş, okul merkeze biraz uzak olduğu için kendilerinin geldiğini bu nedenle sık sık görüşemediklerini ancak gönüllerinin hep öğrencilerle birlikte olduğunu söyledi.

Aktaş konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.