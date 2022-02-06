Aladağ Kardan Adam Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde düzenlenen Kardan Adam Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan vatandaşlar hem aileleriyle güzel dakikalar geçirdi, hem de gönüllerince eğlendi. Mangal keyfi yapanlar, poşetle kayanlar ve konteynırlarda ateş yakıp türkü söyleyenler dikkatlerden kaçmadı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde bu yıl Kardan Adam Şenliği'nin 4'üncüsü düzenlendi. Aladağ Belediyesi tarafından Aladağ Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, AK Parti Gençlik Teşkilatları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar karda doğa manzarasının keyfini çıkarırken konteynırlarda ateşler yakıldı, türküler söylendi. Bazı vatandaşlar karda mangal keyfi yaparken, bazıları da poşetle kaymanın tadını çıkardı. Etkinlikte bir konuşma yapan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, “Bu muhteşem etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize, kolluk kuvvetlerimize, sağlık ekiplerine, personelimize, esnaflarımıza sonsuz teşekkür ederiz” dedi. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru'da renkli bir etkinlik olduğunu belirterek “Kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelerek önce hasbihâl ettik, ardından karın tadını çıkardık. Düzenlediği etkinlik ile vatandaşlarımızla eğlenceli bir platformda buluşmamızı sağlayan Belediye Başkanımız Mustafa Akgedik'i kutluyorum” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan gün boyu süren etkinlikte vatandaşlar doyasıya karda eğlencenin ve doğanın keyfini çıkardı.