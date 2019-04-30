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Aladağ Yurt Yangını Davasının 9. duruşması başladı

Adana’nın Aladağ ilçesinde, 11’i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, 22 öğrencinin de yaralandığı kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili haklarında 15’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar, 9.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, 22 öğrencinin de yaralandığı kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar, 9. kez hakim karşısına çıktı.


Kozan Ticaret Odası toplantı salonunun mahkeme alanına çevrildiği ve tamamı tutuksuz olan ve haklarında 15'er yıla kadar hapsi istenen toplam 14 sanığın yargılandığı davaya tutuksuz sanıklardan 9'u katıldı.


Duruşmada, olayda ihmali bulunduğu iddia edilen yurt görevlileri ve yöneticileri ile dönemin Aladağ ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri de katıldılar.


Sanıklar mahkeme alanına geniş güvenlik önlemleri altında getirilirken, mahkeme salonuna alınan sanık ve tanıklar ile olayda hayatını kaybeden çocukların yakınları üstleri polis tarafından aranarak mahkeme salonuna alındı.


Öte yandan, duruşma öncesi bazı baro avukatları ve olayda hayatını kaybeden çocukların aileleri de basın açıklamasında bulundular.


Aladağ Yurt Yangını Davasının 9. duruşması devam ediyor.

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