Aladağ'da 3 bin kişiye iftar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği iftar yemeğinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Aladağlılara, desteklerinden ötürü teşekkür eden, karalama kampanyalarına inanmadıkları için minnettarlıklarını ileten Karalar, iftar programının ardından vatandaşla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

3 bin kişilik iftar yemeğinde konuşan Karalar, Aladağlıların seçimde verdiği desteğin önemine değindi. Karalar, “Biliyorsunuz ki sizi çok seven bir kardeşiniz var. Aladağ'ın desteği benim için çok çok önemlidir. Geldiler burada sizleri PKK'yla, ASKİ'yi PKK'ya vereceğimizle, şehitlerimize dair farklı söylemlerle gerçeklerden uzaklaştırmaya çalıştılar, bizleri karaladılar. Ama siz inanmadınız. Bu Zeydan kardeşinizin Atatürk'ün askeri olduğunu söylediniz. ‘Cumhuriyetçidir, milliyetçidir, muhafazakardır, mütedeyyindir' dediniz. Kendinize benzettiniz ve bana büyük destek vererek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Onun için Aladağlıların desteği çok önemli. Sizleri çok seviyorum ve çok saygı duyuyorum. En çok geldiğim ilçe Aladağ. Aladağ ve siz Aladağlılarla güçlü bir gönül bağımız, muhabbet bağımız kuruldu. Bundan sonra da geleceğiz Aladağ'a” dedi.

"Ramazan ayı kötülüklerden uzaklaşmak için fırsattır"

Aladağlıların mübarek Ramazan'ını kutlayan Başkan Zeydan Karalar, “Belki bayramdan önce buluşamayız, Ramazan Bayramı'nız da şimdiden kutlu olsun. Ramazan, 11 ayın sultanı diye boşuna dememişler. Ramazan ayı insanların kendilerini dinleme ayıdır. 11 ay boyunca yaptığımız kötülükleri, haksızlıkları düşünüp, tüm bunlardan arınma ayıdır. Olumsuzluklardan uzaklaşma, barış ve bereket ayıdır. Bu yüzden Ramazan ayını hepimizin çok iyi idrak edip, değerlendirmemiz gerekmektedir. Küslüklerin, dargınlıkların sona erdirilmesi, kucaklaşılması için de büyük bir fırsattır Ramazan ayı. Yüce dinimiz böyle emreder. Allah hayrınızı kabul etsin, Ramazanınızı mübarek etsin. Allah'a emanet olun” diye konuştu.

İftar programında orta oyunu, Hacivat-Karagöz, Tasavvuf Musikisi ve Türk Halk Müziği gösterileri de sunuldu.