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Aladağ'da öğrencilere 100 tablet

Adana’nın Aladağ İlçe Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, EBA-Destek noktalarında kullanılması için milli eğitim müdürlüğüne 100 adet tablet hediye etti.

Adana'nın Aladağ İlçe Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, EBA-Destek noktalarında kullanılması için milli eğitim müdürlüğüne 100 adet tablet hediye etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Gazi Yılancıoğlu, Aladağ'da yüz yüze ve uzaktan eğitim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, ihtiyacımız olan tabletleri Belediye Başkanımız Mustafa Akgedik bizlere hediye etti" dedi.


Eğitime verdiği destekten dolayı Yılancıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'e plaket takdim etti.

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