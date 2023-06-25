Alev alev yanan iş yerini gözyaşları içinde çaresizce izlediler

Adana'da iş merkezinin dördüncü katındaki kuyum atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş merkezine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki Hilal Han iş merkezinin dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyum atölyesinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı. İş merkezindeki alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışma başlattı. İş merkezinin bulunduğu cadde ve çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen iş yeri sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, dumandan bazı vatandaşlar etkilendi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.