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Ali Güneş: "Alt sıralardan kurtulmaya çalışacağız"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, 2-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki haftalarda alacağımız puanlarla alt sıralardan kurtulmaya çalışacağız" dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, 2-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki haftalarda alacağımız puanlarla alt sıralardan kurtulmaya çalışacağız" dedi.


Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, "Çok zor bir deplasmana gelmiştik. Özellikle Adana Demirspor çok iyi mücadele etti. Biz de alt sıralardan bir an önce kurtulmak için puan veya puanlar almaya çalışıyorduk. Kırmızı kart ve beraberlikten sonra çok iyi oynamamız gerekiyordu. Çok genç oyuncularımız var ve o avantajı kullanamadık. Adana Demirspor'un da çok güzel bir kadro zenginliği var. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki haftalarda alacağımız puanlarla alt sıralardan kurtulmaya çalışacağız" diye konuştu.

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