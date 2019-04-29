Ali İhsan Ariç güreşte Türkiye üçüncüsü oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali İhsan Ariç, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen Geleneksel Kısa Şalvar Güreş Türkiye Şampiyonasında 3. oldu.

Ariç, 430 güreşçinin katıldığı şampiyonada başpehlivanlık kategorisinde ilk turda Gaziantepli Yunus Kızan'ı, ikinci turda Sivaslı Ali Yavuz'u, üçüncü turda Tarsuslu Adem Uzun'u, 4. turda ise Kahramanmaraşlı Enes Bandırma'yı yendi. Yarı finalde Hatay Dörtyol'dan Ömer Yavuz'a yenilerek 3. oldu.

Türkiye 3.sü olmasından sonra bir açıklama yapan Ariç, “Bugün Kadirli'de yapılan Geleneksel Kısa Şalvar Güreş Türkiye Şampiyonasında 3. olmak nasip oldu. Çukurova başpehlivanlığı unvanıyla sezonun ilk güreşi olan Türkiye şampiyonasında Adana'yı temsil ettim. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a, daire başkanlarımıza, spor şube müdürlerimize çok teşekkür ederim. Adana'mızı bir bayrak gibi Türkiye'nin her yerinde en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.