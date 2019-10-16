İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü

Adana’da 2,5 aylık bebek, annesi emzirirken sütün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da 2,5 aylık bebek, annesi emzirirken sütün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi teyzesinin kucağında otomobille götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi, Özgür Mahallesinde meydana geldi. Dursun ve Ali Günaldı çiftinin 2,5 ay önce Alican isimli bebekleri dünyaya geldi. İddiaya göre, anne Dursun, sabah saatlerinde oğlunu emzirirken sütü Alican'ın nefes boruna kaçtı. Oğlunun nefes alamadığını fark eden anne durumu eşi Ali Günaldı'ya bildirdi. Aile bebeklerini bir tıp merkezine götürdü. Yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Alican bebeğin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Yapılan otopsinin ardından Alican bebeğin cansız bedeni anne, baba ve yakınları tarafından bir otomobil ile alındı. Bu sırada bebeğin cenazesi teyzesinin kucağında görülürken anne Dursun Günaldı'nın “Ben onu koklamaya gelmiştim, koklatmadınız. Ben öleydim kuzum senin yerine. Götürmeyin” demesi yürekleri dağladı.


Alican bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Alican Günaldı'nın Asri Mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.