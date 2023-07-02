Alkollü sürücü kanala uçtu

Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında sürücü sulama kanalına uçtu. Sürücünün 265 promil alkollü olduğu öne sürülürken, kazayla ilgili polisler soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Güneri Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 05.30 sularında 01 D 2718 plakalı otomobil sürücüsü A.T. (19) direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 265 promil alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kanala düşen araç çekici ile çıkarılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.