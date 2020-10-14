Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı

Adana'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Mithat Özsan Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 38 ABF 738 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü Yakup A. ihtara uymayarak Tarsus- Adana Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin istikameti doğru kaçmaya başladı.

Sarıçam Devriye ekipleri ve Trafik Şube'ye bağlı ekipler 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapanpe Yolu üzerinde sürücü Yakup A.'yı kıskıvrak yakaladı.

Araçta yapılan arama çalışmalarında asayiş yönünden bir bulgu bulunmazken yapılan Alkol muayenesinde sürücü Yakup A. 1.29 promil alkollü çıktı.

Sürücü Yakup A.'nın daha öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Yakup A.'ya ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma, dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 5 bin TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil polis otoparkına çekildi.

Öte yandan, Yakup A. ve yanında bulunan 2 kişi polis merkezine götürüldü.