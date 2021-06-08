Alman vatandaşının gasp oyunu

Adana'da bir eve girip küfür ettikten sonra dayak yiyen Alman vatandaşı gasp edildiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu. Gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alman vatandaşı Abdurrahman Kevin Deniz Angay (30), Bilhan D.'nin evine gelerek küfür etmeye başladı. Bunun üzerine Bilhan D. evden çıkıp Angay ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Angay kafasından sopayla yaralandı. Angay yaralanınca polisi arayarak Bilhan D.'nin kendisinden para istediğini, vermeyince de sopa ile kafasına vurduğunu öne sürdü. Bunun üzerine polis olay yerine sağlık görevlilerini sevk edip zanlıyı da yakaladı. Şüpheli ise ifadesinde kimseden para istemediğini, Angay'ın evlerine gelip küfür ettiği için onu sopayla dövdüğünü söyledi.

Bu arada ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Alman vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Zanlının annesi Türkan Demir ise Alman vatandaşının birden eve geldiğini, sonra küfür etmeye başladığını, bu nedenle oğlu ile kavga ettiklerini söyledi.