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Almanlara nargileyi sevdiren Türk; Burak Şifayin

Almanlara nargileyi sevdiren Türk olarak isim yapan gurbetçi iş adamı Burak Şifayin, hem Almanya’da hem Türkiye’de satış ağını büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Almanlara nargileyi sevdiren Türk olarak isim yapan gurbetçi iş adamı Burak Şifayin, hem Almanya'da hem Türkiye'de satış ağını büyütmeyi hedeflediğini söyledi.


Stuttgart, Karlshure ve Heilbronn şehirlerinde 3 satış mağazasının yanısıra Almanya'nın birçok şehrinde de satışlar yaparak dikkatleri üzerine çeken Türk işadamı, Osmanlı'dan bu yana kullanılan nargilenin Almanya'da da çok fazla ilgi gördüğünü dile getirdi. Osmanlı'dan esinlenerek yapmış olduğu nargilelerin Almanya'daki dünyaca ünlü firmalar tarafından da satın alındığını belirten Şifayin, Almanya'daki gurbetçilere de satış mağazalarında istihdam sağladığını ifade etti.


Şifayin, tüm Avrupa ülkeleri ile Türkiye'de Shisha Station ağıyla donatmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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