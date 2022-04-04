Alparslan Türkeş ve Mavi Bulvar otoyol bağlantıları tekrar açılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz hafta Türkmenbaşı otoyol bağlantısı açıldı. Ancak önceki dönem yapılan protokol gereği yeni otoyol bağlantı yolunun açılmasına istinaden Kasım Ener- Alparslan Türkeş ve Tellidere-Mavi Bulvar otoyol bağlantıları karayolları tarafından kapatıldı. Kararın ardından otoyol bağlantı yolunda giriş çıkışlar bariyerle kapatılırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

vatandaşların tepkisinin ardından Ceyhan'dan Alparslan Türkeş'e giriş ve Mavi Bulvar'dan Ceyhan istikametine gidiş olmak üzere 2 otoyol bağlantısının bugün açılmasına karar verildi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, düzenlediği basın toplantısında otoyol bağlantılarının güvenlik nedeniyle kapatıldığını belirterek, “Karayolları Genel Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında 26 Ekim 2017 tarihinde bir protokol düzenlenmiştir. Bu protokolde özetle kavşak inşaatı tamamlanarak otoyol bağlantısı sağlandıktan sonra ‘Kasım Ener- Alparslan Türkeş ve Tellidere-Mavi Bulvar otoyol bağlantıları iptal edilecektir' diye bir madde var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar göreve geldiğinde bu otoyol bağlantısı yüzde 78 ile devralmıştı. Ancak burayı 3 senede tamamlayabildi” diye konuştu.

Mehmet Ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Twitter üzerinden geçen 26 Mart tarihinde otoyol bağlantısıyla ilgili twiti hakkında, “6 aydır hazır olan otoyol bağlantısı deniyor ancak karayollarına 4 Mart tarihinde başvuru yapmışlar ve 26 Mart tarihinde Karayolları oranın açılmasına onay vermiş. O yolun açılacağını bile bile o twiti attı. Vatandaşlarımızla karayollarını karşı karşıya getirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.