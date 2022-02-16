Alper; "Gazetecilerin yanındayız"

Bülent Alper, gazetecilere ücretsiz muayene ve cuma günleri ücretsiz diş çekimi hizmeti vereceklerini açıkladı.

Dt. Bülent Alper, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC) gazeteciler ile tanışma toplantısında biraraya geldi.

Gazetecilerle hem tanışmak hem de bir iş insanı olarak, ekonomide yaşanılan sorunlar ve ülke gündemi hakkında görüşlerini aktarmak amacıyla biraraya geldiğini dile getiren Alper, "Gazetecilere bizler de destek vermemiz lazım. Kliniklerimizde gazetecilere yüzde 25-30 bandında indirim uygulayacağız. Cuma günleri de ücretsiz muayene hizmetimiz olacak" dedi.

Alper, gazetecilerle ülke gündemi ve ekonomi konularında görüş alışverişinde de bulundu. Adana sevdalısı biri olarak burada çalışan herkesin şehri için bir şeyler yapması gerektiğini vurgulayan Alper, yerel seçimlerde Yüreğir ilçeden başkan adaylığı da düşündüğünü kaydetti.